SpaceX marcia su Wall Street e Paperone Musk sul suo primo quadrilione di dollari

SpaceX continua a puntare con decisione a una quotazione in Borsa, nonostante la causa intentata da OpenAI e Sam Altman si sia conclusa con una vittoria per quest’ultimo. Nel frattempo, Elon Musk si concentra sul suo progetto di portare la società aerospaziale sul mercato azionario entro il 2026, obiettivo annunciato e ormai molto vicino. La strategia di Musk, che ha già raggiunto un patrimonio di oltre un quadrilione di dollari, rimane focalizzata sulla crescita e sulla presenza finanziaria in ambito pubblico.

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La sconfitta in tribunale contro Sam Altman e OpenAI non ha distratto Elon Musk dal vero, grande obiettivo del suo impero finanziario, tecnologico e industriale del 2026: lo sbarco di SpaceX a Wall Street. L’azienda di Musk titolare del servizio Starlink per la connessione dell’Internet via satellite, capace di rendere l’America nuovamente autonoma nell’accesso alle orbite coi lanciatori Falcon e fautrice del progetto di navicella Starship dovrebbe entrare in Borsa il prossimo 12 giugno, per quella che si prevede sarà la più grande offerta pubblica d’acquisto (Ipo) della storia. Musk mira a portare SpaceX a una valutazione di 1.750 miliardi di dollari raccogliendo sul mercato almeno 75 miliardi. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - SpaceX marcia su Wall Street e Paperone Musk sul suo primo quadrilione di dollari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento SpaceX si quota in Borsa a Wall Street: così Elon Musk può superare i 1.000 miliardi di dollariSpaceX deposita il prospetto per la quotazione in Borsa a Wall Street: il servizio satellitare Starlink traina i conti del gruppo, l’IPO può portare... SpaceX si quota, e il duello Musk-Altman continua a Wall StreetLa prima mossa, come spesso è accaduto in passato da PayPal a Tesla, l’ha fatta Elon Musk. Wall Street IPO faraoniche da 4000 miliardi: SpaceX, OpenAI e Anthropic (in ritardo)OpenAI prepara i documenti per depositare l'IPO entro venerdì, target settembre per oltre mille miliardi. Intanto SpaceX deposita l'S-1: debutto il 12 giugno a 1750 miliardi, e rivela il contratto Ant ... hwupgrade.it SpaceX si quota in Borsa a Wall Street: così Elon Musk può superare i 1.000 miliardi di dollariSpaceX deposita il prospetto per la quotazione in Borsa a Wall Street: il servizio satellitare Starlink traina i conti del gruppo, l’IPO può portare ... fanpage.it