Sempre più affitti sempre meno acquisti | prezzi alle stelle bloccano il mercato immobiliare nel casertano

Il mercato immobiliare nel territorio casertano presenta un quadro contrapposto, con un aumento dell’offerta di immobili, soprattutto in affitto, e contemporaneamente un calo della domanda di acquisti. I prezzi degli immobili continuano a salire, rallentando le compravendite. La situazione riflette una tendenza generale in Campania, dove il settore immobiliare mostra segnali di stagnazione, con le richieste di acquisto che diminuiscono mentre gli affitti si fanno più numerosi.

Il mercato immobiliare in Campania continua a muoversi su due binari opposti e il territorio casertano non fa eccezione: più offerta, soprattutto negli affitti, ma prezzi in aumento e domanda in frenata. È quanto emerge dall’ultimo report di Immobiliare.it Insights relativo al primo trimestre del.🔗 Leggi su Casertanews.it

La bolla immobiliare è sempre più grande: in pochi anni prezzi alle stelle, compra solo chi ha tanti soldiIl rapporto tra il 2019, anno prima della pandemia, e il 2025 dice che a Trieste il prezzo è cresciuto di oltre il 31 per cento.

Mercato immobiliare, comprare casa è un’impresa impossibile: prezzi schizzati alle stelle nel 2025I mutui in Italia continuano a crescere, nonostante i tagli dei tassi della Bce nello scorso anno.

LE PREVISIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE 2026 - ECCO COSA STA PER SUCCEDERE AI PREZZI DELLE CASE