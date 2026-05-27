Diversi attori e influencer hanno mostrato interesse per le tute EMS, dispositivi che inviano impulsi elettrici ai muscoli con l’obiettivo di sostituire le sessioni di allenamento tradizionali. La tecnologia promette di ottenere risultati simili a quelli di un'ora di esercizio in circa 20 minuti di utilizzo. Tuttavia, non ci sono ancora studi scientifici ampiamente confermati che ne attestino l’efficacia o la sicurezza a lungo termine.

Sarah Michelle Gellar, che per anni ha combattuto demoni in Buffy l'ammazzavampiri, si allena con una tuta elettrica. In una recente intervista ha raccontato di usare una tuta EMS per tenersi in forma. Tom Holland e Cindy Crawford fanno lo stesso. EMS sta per elettromiostimolazione: impulsi elettrici che stimolano i muscoli a contrarsi con più intensità. Alcuni produttori arrivano a sostenere che venti minuti con questa tuta equivalgano a ore in palestra. Ma è davvero così? John Noone, docente di Scienze dello sport all'Università di Limerick, ha analizzato la questione su The Conversation. E la risposta è un po' più complicata di quanto sembri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da Sarah Michelle Gellar a Tom Holland: tutti pazzi per l'EMS. Ma cosa dice la scienza?

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