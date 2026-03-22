Sarah Michelle Gellar di Buffy L'Ammazzavampiri dice addio a Nicholas Brendon | Ora sei in pace

Sarah Michelle Gellar ha pubblicato un messaggio su Instagram per salutare Nicholas Brendon, con cui ha lavorato nel cast di Buffy L'ammazzavampiri. Nel post, l'attrice esprime parole di addio e augura pace al collega. Nicholas Brendon è noto per aver interpretato uno dei personaggi principali nella serie televisiva. La comunicazione avviene attraverso i social media, senza ulteriori dettagli sui motivi del messaggio.

Sarah Michelle Gellar con un post su Instagram dice addio al collega Nicholas Brendon, conosciuto sul set di Buffy L'ammazzavampiri. Con un monologo tratto dalla serie tv, lo ha omaggiato: "Ora sei in pace". L'attore, 54 anni, da anni lottava contro problemi di salute fisica e mentali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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