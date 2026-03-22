So che sei in pace in quella grande poltrona a dondolo nel cielo | Sarah Michelle Gellar ricorda il collega Nicholas Brendon – Tutti i commenti

Sarah Michelle Gellar ha ricordato il collega Nicholas Brendon, morto all’età di 54 anni, con un messaggio pubblicato sui social. La notizia della sua scomparsa ha suscitato reazioni tra i fan della serie “Buffy l’ammazzavampiri”, mentre altri membri del cast e amici hanno condiviso commenti di cordoglio online. La notizia ha generato una vasta attenzione sui social network.

La morte del 54enne Nicholas Brendon, ha scosso i fan di “Buffy l’ammazzavampiri”, ma anche i colleghi e gli amici del cast che hanno condiviso sui social messaggi commossi. La scomparsa di Brendon segue di poco quella della collega Michelle Trachtenberg, morta all’età di 39 anni, poco più di un anno fa. L’interprete principale Sarah Michelle Gellar ha scritto su Instagram: “Non sapranno mai quanto è difficile essere chi non è scelto. Ma io so. Ti vedo, Nicky. So che sei in pace, in quella grande poltrona a dondolo nel cielo”, citando il personaggio di Xander interpretato da Brendon. David Boreanaz, che nella serie interpretava Angel, ha ricordato Brendon come “qualcuno con cui condividi il tempo, non solo il lavoro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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