Sayf e Mind Enterprises per la serata di chiusura del Mind Festival, in programma il 2 agosto. Resta un solo un tassello da riempire per comporre il prestigioso puzzle del Mind, che anche quest’anno si preannuncia ricco di ospiti noti sui palcoscenici nazionali ed internazionali. L’annuncio di Sayf è arrivato da parte della direzione del Festival montecosarese, dopo che nelle settimane passate erano state comunicate le serate con Pippo Sowlo, I Cani, Camouflye e Ditonellapiaga. Insieme con quest’ultima, Sayf è il secondo artista che ha partecipato all’ultima edizione di Sanremo ed essere ospite sul palco del campo Mariotti. All’Ariston, l’artista ha portato il brano "Tu mi piaci tanto" che gli ha permesso di arrivare al secondo posto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Da Sanremo al Mind Festival. Sayf in concerto a Montecosaro

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Sanremo 2026 - Sayf alle prove con l'orchestra

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