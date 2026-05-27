Da Sanremo al Mind Festival Sayf in concerto a Montecosaro

Da ilrestodelcarlino.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sayf si esibirà in concerto a Montecosaro il 2 agosto, durante la serata di chiusura del Mind Festival, organizzato da Mind Enterprises. La manifestazione si svolgerà con ospiti di rilievo sui palcoscenici nazionali e internazionali, con un solo elemento ancora da definire per completare il programma. La manifestazione si svolge nel contesto di un evento che punta a coinvolgere pubblico e artisti di fama.

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Sayf e Mind Enterprises per la serata di chiusura del Mind Festival, in programma il 2 agosto. Resta un solo un tassello da riempire per comporre il prestigioso puzzle del Mind, che anche quest’anno si preannuncia ricco di ospiti noti sui palcoscenici nazionali ed internazionali. L’annuncio di Sayf è arrivato da parte della direzione del Festival montecosarese, dopo che nelle settimane passate erano state comunicate le serate con Pippo Sowlo, I Cani, Camouflye e Ditonellapiaga. Insieme con quest’ultima, Sayf è il secondo artista che ha partecipato all’ultima edizione di Sanremo ed essere ospite sul palco del campo Mariotti. All’Ariston, l’artista ha portato il brano "Tu mi piaci tanto" che gli ha permesso di arrivare al secondo posto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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