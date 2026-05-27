Da San Filippo Neri ai Queen le mille anime del Barocco forlivese | incontri tra arte e contemporaneità

Sono stati organizzati tre eventi nel centro storico, coinvolgendo visite guidate, esibizioni musicali dal vivo e approfondimenti sulla storia dell’arte. Le iniziative hanno permesso di esplorare il Barocco forlivese, evidenziando come questo stile si rifletta ancora nella cultura contemporanea. L’obiettivo è stato quello di mostrare le diverse anime artistiche di questo periodo, dal San Filippo Neri ai Queen, attraverso incontri tra passato e presente.

Tre appuntamenti tra visite guidate, musica dal vivo e storia dell’arte per rileggere il Barocco come linguaggio culturale ancora vivo e vicino a noi. È questo il cuore di “Barocco. Variazioni sul tema”, il progetto promosso dall’Associazione Aiuto Adolescenza, in collaborazione con Associazione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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