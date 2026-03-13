La sfilata Valentino per le collezioni AutunnoInverno 2026 si è svolta in una location che combina elementi barocchi e tradizionali, creando un ambiente ricco di simbolismo. Lo show ha attirato l’attenzione di pubblico e stampa, trasformandosi in un evento che va oltre il semplice ambito della moda. La presentazione ha mostrato capi che fondono tradizione e contemporaneità, suscitando discussioni sul ruolo culturale delle passerelle.

Life&People.it Alcuni show vanno oltre la dimensione della moda e diventano veri gesti culturali. La sfilata Valentino presenta le collezioni AutunnoInverno 2026, in una cornice che non è soltanto scenografica ma profondamente simbolica. Tornare a Roma, nella città in cui Valentino Garavani fondò la maison significa riaprire un dialogo con le origini, con quella tradizione sartoriale italiana che ha reso il marchio uno dei nomi più iconici dell’alta moda. La scelta di Alessandro Michele di portare la collezione fuori dal calendario parigino e di collocarla nella capitale italiana appare come una dichiarazione precisa: ricordare che la storia della maison è indissolubilmente legata alla cultura romana, al suo immaginario estetico e alla sua teatralità. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - Valentino: un défilé tra barocco, tradizione e contemporaneità

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Valentino | Spring Summer 2026 | Paris Fashion Week

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