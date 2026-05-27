Da Ravenna al grande schermo | al cinema il documentario che celebra il mastro giocattolaio Roberto Papetti

Il documentario “La vita segreta dei giocattoli” è stato presentato in anteprima al 22esimo Biografilm Festival di Bologna. Il film, diretto da Alexandra D’Onofrio e Sara Zavarise, segue le attività di Roberto Papetti, uno dei più noti e ultimi mastri giocattolai italiani. La pellicola ripercorre la sua vita e il suo lavoro, concentrandosi sulla creazione e il restauro di giocattoli artigianali. La produzione è stata realizzata con l’obiettivo di raccontare la sua esperienza nel settore.

Debutta in anteprima assoluta al 22esimo Biografilm Festival di Bologna, “La vita segreta dei giocattoli” un film documentario scritto e diretto da Alexandra D’Onofrio e Sara Zavarise che segue uno dei più famosi e ultimi mastri giocattolai oggi in Italia, Roberto Papetti, in un viaggio con i. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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