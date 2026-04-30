Dall’aula al grande schermo | il cinema degli studenti su Arte

Due documentari realizzati dagli studenti della Luiss Business School saranno trasmessi su Arte il 3 e 5 maggio. I film sono stati prodotti nell’ambito di un progetto che ha coinvolto i partecipanti del Master in Management, trasformando i loro lavori in contenuti destinati al mercato televisivo. La trasmissione rappresenta un’occasione per mostrare i risultati del percorso formativo attraverso produzioni audiovisive.

? Cosa sapere Due documentari della Luiss Business School andranno in onda su Arte il 3 e 5 maggio.. Il progetto trasforma i lavori del Master in Management in produzioni per il mercato televisivo.. Due produzioni documentaristiche nate dall’impegno degli studenti della Luiss Business School approderanno su Arte nelle giornate del 3 e del 5 maggio, segnando il culmine di un percorso formativo che ha trasformato le aule in veri set cinematografici. Il progetto, denominato Luiss Business School Creative Productions: dall’aula al set, ha raggiunto la sua seconda edizione portando i risultati concreti del Master in Management delle Imprese Creative e Culturali direttamente sul grande schermo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dall’aula al grande schermo: il cinema degli studenti su Arte Spy Gone Wild | COMEDY | Full Movie in English Notizie correlate Volti, storie e voci dal grande schermo: nasce "CineMoi", la rivista dedicata al cinemaLa rivista è stata fondata da tre donne unite dalla passione per il grande schermo, con l'intento di raccontare il cinema come forza attiva capace di... Casa Laba sul grande schermo: fino al 7 maggio nei cinema di Brescia e BergamoCasa Laba è già sul grande schermo: non ancora una web series, anche se presto lo diventerà, intanto è un gustoso esperimento cinematografico... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Dall’aula al mercato: quando l’idea diventa impresa; Cosenza, il Lucrezia della Valle conquista il Rendano: la didattica diventa spettacolo; Il Consiglio comunale approva il Rendiconto di gestione 2025; L'urlo della figlia di Luis, arrestato dall'Ice. E’ il più grave colpo cibernetico dall’inizio della guerra, su Telegram i segnali premonitori - facebook.com facebook Gervasoni all’uscita dall'interrogatorio: «Escludo al 100% una manomissione dell’audio VAR di Inter-Roma» x.com