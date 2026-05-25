Da stasera al cinema David Bowie | The Final Act il documentario che racconta il lato più umano del Duca Bianco

Notizia in breve

Da stasera al cinema viene proiettato “David Bowie: The Final Act”, un documentario che approfondisce il lato più umano della star. Il film ripercorre la carriera di Bowie, noto come Ziggy Stardust, Major Tom e il Duca Bianco, evidenziando le sue molteplici identità artistiche e il suo ruolo di icona di stile. La pellicola si concentra sugli aspetti personali e le trasformazioni dell’artista, offrendo una visione intima della sua vita e carriera.