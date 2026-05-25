Da stasera al cinema David Bowie | The Final Act il documentario che racconta il lato più umano del Duca Bianco
Da stasera al cinema viene proiettato “David Bowie: The Final Act”, un documentario che approfondisce il lato più umano della star. Il film ripercorre la carriera di Bowie, noto come Ziggy Stardust, Major Tom e il Duca Bianco, evidenziando le sue molteplici identità artistiche e il suo ruolo di icona di stile. La pellicola si concentra sugli aspetti personali e le trasformazioni dell’artista, offrendo una visione intima della sua vita e carriera.
Roma, 25 maggio 2026 – David Bowie è stato Ziggy Stardust, Major Tom, il Duca Bianco, una rockstar, un attore, un alieno, un simbolo di stile e uno dei più grandi trasformisti della musica contemporanea. Eppure Bowie: The Final Act, da stasera al cinema come evento speciale, prova a raccontare l’uomo dietro il mito. Un documentario che sceglie di esplorare fragilità, crisi creative e l’ultima sorprendente fase della sua carriera. L’ultimo, misterioso, Bowie . A dieci anni dalla scomparsa dell'artista britannico, il documentario diretto da Jonathan Stiasny arriva nelle sale italiane come evento speciale disponibile soltanto il 25, 26 e 27 maggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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