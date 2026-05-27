Da randagio ad eroe Ad Assisi il cane poliziotto Ares testimonial del 6° Pet Camper Tour 2026
Un cane randagio di Assisi, chiamato Ares, è stato scelto come testimonial del 6° Pet Camper Tour 2026. Originariamente senza casa e con un futuro incerto, Ares è stato adottato e addestrato come cane poliziotto. Ora rappresenta la lotta contro l’abbandono degli animali e viene presentato come esempio di rinascita. La sua storia è stata condivisa durante l’evento, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’adozione e il rispetto degli animali.
Da randagio dal futuro incerto ad agente della Polizia di Stato, fino a diventare il simbolo della lotta contro l’abbandono. È la storia di Ares, il cane poliziotto, ora in pensione, che quest'anno farà da testimonial d'eccezione per il 6° Pet Camper Tour, la campagna itinerante appunto contro. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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Da randagio a cane eroe: Ares, poliziotto a quattro zampe, testimonial del Pet Camper Tour 2026 ad Assisi. Link alla notizia nel primo commento. facebook
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