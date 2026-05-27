Da randagio ad eroe Ad Assisi il cane poliziotto Ares testimonial del 6° Pet Camper Tour 2026

Notizia in breve

Un cane randagio di Assisi, chiamato Ares, è stato scelto come testimonial del 6° Pet Camper Tour 2026. Originariamente senza casa e con un futuro incerto, Ares è stato adottato e addestrato come cane poliziotto. Ora rappresenta la lotta contro l’abbandono degli animali e viene presentato come esempio di rinascita. La sua storia è stata condivisa durante l’evento, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’adozione e il rispetto degli animali.