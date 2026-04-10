Bimba scompare ad Aurora USA il cane poliziotto Rex annusa le scarpe e la trova in 12 minuti
Una bambina è scomparsa ad Aurora, negli Stati Uniti. Dopo aver recuperato le scarpe della bambina, il cane poliziotto Rex ha seguito l’odore e, in 12 minuti, l’ha trovata in buona salute. La ricerca si è conclusa rapidamente grazie all’intervento del cane addestrato, che ha condotto i soccorritori nel punto esatto. La bambina è stata ritrovata e consegnata alle autorità senza ferite o danni evidenti.
Una bimba scompare ad Aurora, negli Stati Uniti: il cane poliziotto Rex segue il suo odore partendo dalle scarpe e la ritrova in 12 minuti, sana e salva. L'intera scena ripresa dalle bodycam degli agenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Vicenza, bimba di 3 anni scompare, trovata dopo ore tra la neve: il cane di famiglia sempre con leiIl silenzio dell’inverno può diventare assordante quando cala il buio e qualcuno non risponde all’appello.
Vicenza, bimba di 3 anni scompare improvvisamente, trovata dopo ore tra la neve: cane di casa sempre con leiLa piccola si era allontanata improvvisamente mentre giocava fuori casa con i cani a Tonezza del Cimone.