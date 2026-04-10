Bimba scompare ad Aurora USA il cane poliziotto Rex annusa le scarpe e la trova in 12 minuti

Una bambina è scomparsa ad Aurora, negli Stati Uniti. Dopo aver recuperato le scarpe della bambina, il cane poliziotto Rex ha seguito l’odore e, in 12 minuti, l’ha trovata in buona salute. La ricerca si è conclusa rapidamente grazie all’intervento del cane addestrato, che ha condotto i soccorritori nel punto esatto. La bambina è stata ritrovata e consegnata alle autorità senza ferite o danni evidenti.