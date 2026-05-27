Il 6° Pet camper tour celebra San Francesco con Polizia e Anas per combattere l’abbandono degli animali

Notizia in breve

Il 6° Pet camper tour ha celebrato San Francesco coinvolgendo Polizia e Anas per sensibilizzare contro l’abbandono degli animali. L’evento ha previsto tappe in diverse località, con attività di informazione e prevenzione. Parallelamente, si è svolta la presentazione del primo Green Influencer, che si distingue per comunicare con gli uccelli e dialogare con i lupi, senza utilizzare i social media. La manifestazione ha puntato a promuovere il rispetto e la tutela degli animali.