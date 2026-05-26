Cattani il debutto al Garibaldi Successo per ’Io non ti lascio solo’

Da lanazione.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il film “Io non ti lascio solo” di Fabrizio Cattani ha avuto la sua prima al teatro Garibaldi. La proiezione si è svolta ieri sera, attirando un pubblico numeroso. La pellicola è diretta dal regista locale e rappresenta il suo debutto nel lungometraggio. La serata si è conclusa con un caloroso applauso, senza ulteriori dettagli sulla ricezione o critica immediata.

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