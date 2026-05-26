Cattani il debutto al Garibaldi Successo per ’Io non ti lascio solo’
Il film “Io non ti lascio solo” di Fabrizio Cattani ha avuto la sua prima al teatro Garibaldi. La proiezione si è svolta ieri sera, attirando un pubblico numeroso. La pellicola è diretta dal regista locale e rappresenta il suo debutto nel lungometraggio. La serata si è conclusa con un caloroso applauso, senza ulteriori dettagli sulla ricezione o critica immediata.
Prima nazionale l’altra sera per ’Io non ti lascio solo’, il film del regista nostro concittadino Fabrizio Cattani. Un lungometraggio per famiglie, con due protagonisti preadolescenti, che può parlare a tutti, bambini e ragazzi, ma anche ai loro genitori. Erano presenti per l’amministrazione comunale l’assessore alla Cultura e istruzione Gea Dazzi e i consiglieri comunali Guido Bianchini e Letizia Carusi. Una bella partecipazione, un saluto della città al suo regista e alla compagna Elisabetta Olmi, figlia del regista Ermanno, produttrice del film insieme a Tilde Corsi (anche lei nostra concittadina). La pellicola, ispirata al romanzo... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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