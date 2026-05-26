Cattani il debutto al Garibaldi Successo per ’Io non ti lascio solo’

Notizia in breve

Il film “Io non ti lascio solo” di Fabrizio Cattani ha avuto la sua prima al teatro Garibaldi. La proiezione si è svolta ieri sera, attirando un pubblico numeroso. La pellicola è diretta dal regista locale e rappresenta il suo debutto nel lungometraggio. La serata si è conclusa con un caloroso applauso, senza ulteriori dettagli sulla ricezione o critica immediata.