Io non ti lascio solo la recensione | una storia di amicizia e crescita

Con Io non ti lascio solo, Fabrizio Cattani dirige un film che parla ai più giovani senza guardarli dall'alto in basso e tratteggia una toccante storia di amicizia che affronta i temi della crescita e l'elaborazione del lutto. Categorizzare non è sempre un bene, soprattutto quando si rischia che la caselle in cui si rinchiude qualcosa finiscano per ghettizzarlo, limitarlo nella percezione che se ne può avere. Lo notammo qualche anno fa a Cannes, con Il mio amico robot relegato a una fantomatica Kid Screening, accade ora con Io non ti lascio solo, il film di Fabrizio Cattani che allo scorso Festival di Locarno ha vissuto una situazione simile. In entrambi i casi si tratta di film che sono sì capaci di parlare a un pubblico più giovane, ma con una visione e maturità tali da coinvolgere spettatori . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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