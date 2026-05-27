Il dibattito pubblico italiano presenta problemi di qualità, secondo un’analisi che coinvolge figure come scrittori e analisti. La questione si concentra su come il tempo e le circostanze rivelino le vere intenzioni e le competenze di chi si presenta come guida o esempio. La discussione si concentra su come i contenuti e le posizioni espresse siano soggetti a verifica nel tempo, evidenziando eventuali contraddizioni o incoerenze tra ciò che si afferma e ciò che si dimostra nel corso degli eventi.

Roma, 27 mag – Il dibattito pubblico italiano ha un problema di qualità prima ancora che di linea politica. Non riguarda soltanto le opinioni su Gaza, Israele, Russia, Ucraina ecc. Riguarda il modo in cui una parte consistente del vecchio ceto intellettuale continua a interpretare il mondo attraverso categorie ormai esaurite, presentandole però come lucidità, “realismo” o coraggio controcorrente. È un meccanismo più profondo della singola posizione, giusta o sbagliata che sia. Si tratta di una rendita di autorevolezza che sopravvive alla perdita di capacità analitica. I cattivi maestri della geopolitica: da Erri De Luca a Lucio Caracciolo. Due casi recenti, molto diversi tra loro, aiutano a capirlo. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Da Erri De Luca a Lucio Caracciolo: il tempo smaschera i cattivi maestri

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