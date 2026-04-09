Tracce di Italia a Cannes da Erri De Luca attore a Roma Elastica

Durante la 79ª edizione del Festival di Cannes, in programma dal 12 al 23 maggio, non ci sono registi italiani in concorso per la Palma d'Oro, anche se la selezione ufficiale non è ancora completa. Tuttavia, ci sono alcuni segnali che collegano la presenza italiana alla manifestazione, tra cui il coinvolgimento di un attore noto e un film che si intitola

In una 79a edizione del Festival di Cannes (12-23 maggio), senza registi italiani in gara per la Palma d'Oro (manca però ancora un titolo della selezione ufficiale che verrà annunciato nei prossimi giorni) c'è comunque qualche traccia di Italia. Una la garantisce lo scrittore Erri De Luca, che è fra gli interpreti di uno dei film in gara, La Vie d'une Femme (A Woman's Life) della francese Charline Bourgeois-Tacquet, la storia di una primaria in chirurgia, Gabrielle (Lea Drucker), che in piena crisi professionale e personale, anche per l'Alzheimer che si aggrava della madre, stringe un rapporto sempre più profondo con la scrittrice che ha chiesto di osservarla al lavoro, come ispirazione per un suo libro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tracce di Italia a Cannes, da Erri De Luca attore a Roma Elastica Erri De Luca e quell’esattezza che in Italia diventa anticonformismoIntervistato da Repubblica sulla guerra in Ucraina, Erri De Luca fa due affermazioni di indiscutibile esattezza, eppure, nell’Italia di oggi,... Da Erri De Luca a Linda Dalisa, prosegue la stagione del teatro TederIl Teatro Teder prosegue la sua programmazione con una serie di appuntamenti che mettono al centro la parola, il pensiero e lo sguardo critico sul... Argomenti più discussi: 'Sulle tracce di Mr. Parkinson', online noir sulla malattia che rallenta 300mila italiani; Tracce di tritolo sul DC9 di Ustica. Fu un'esplosione a uccidere gli 81 passeggeri; Mamma e figlia avvelenate a Campobasso, cosa sappiamo sull'indagine; Tracce di Italia a Cannes, da Erri De Luca attore a Roma Elastica. Tracce di Italia a Cannes, da Erri De Luca attore a Roma ElasticaIn una 79/a edizione del Festival di Cannes (12-23 maggio), senza registi italiani in gara per la Palma d'Oro (manca però ancora un titolo della selezione ufficiale che verrà annunciato nei prossimi g ... ansa.it La #Juventus è sulle tracce di Jeff #Ekhator del #Genoa. Il 19enne attaccante dell'#Italia Under 21 ha disputato 26 partite tra Serie A e Coppa Italia, segnando 3 reti. La #Juve potrebbe muoversi in anticipo per ingaggiare l'attaccante che potrebbe rientrare n - facebook.com facebook