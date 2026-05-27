Il Memoriale Brion di Carlo Scarpa, noto per le sue strutture di cemento, acqua e silenzio, sta attirando un numero crescente di visitatori. Ora, grazie a nuove misure, sarà più facile accedervi, aumentando l’afflusso di pubblico. La popolarità del sito si sta ampliando, con molti che desiderano ammirare l’opera dopo aver visto film come «Dune 2» e «Le città di pianura». La gestione ha annunciato miglioramenti per facilitare le visite, senza modificare le caratteristiche originali dell’edificio.

Eppure questi film hanno in comune questo monumento dell'architetto Carlo Scarpa, il genio veneziano autodidatta che ha saputo fondere il cemento grezzo con lo spirito e l'equilibrio giapponese. Il Memoriale, dopo anni di pellegrinaggi per addetti ai lavori, è diventato meta per migliaia di appassionati e curiosi: se ne sono contati 45.000 l'anno scorso (nel 2019 erano un terzo) e, proprio per questo successo di pubblico, nel prossimo novembre verrà inaugurato anche un padiglione per accogliere i visitatori. Dal 1978 il Memoriale è la tomba dell'industriale trevigiano Giuseppe Brion (il fondatore della Brionvega, marchio... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Da «Dune 2» a «Le città di pianura»: ora tutti vogliono vedere il Memoriale Brion (e adesso sarà ancora più semplice)

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