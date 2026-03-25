Tutti vogliono andare a vedere Arezzo-Ascoli I due club chiedono più biglietti

La partita tra Arezzo e Ascoli prevista per lunedì 30 marzo è già esaurita, con i 4.000 biglietti disponibili venduti in meno di un’ora. Entrambe le società hanno richiesto un aumento dei tagliandi, mentre il settore ospiti è al completo. I tifosi manifestano interesse per questa sfida, che sta attirando molte attenzioni prima del calcio d’inizio.

Lunedì alle 20.30 al Comunale si gioca una partita decisiva per la promozione in B. Stadio già esaurito, al vaglio delle autorità l'ipotesi di concedere ulteriori tagliandi alle tifoserie Mancano i biglietti per Arezzo-Ascoli. La partitissima di lunedì 30 marzo in questi giorni si sta giocando fuori dal campo, con lo stadio già sold out: venduti lunedì in meno di un’ora i 4.184 tagliandi di curva sud, tribuna laterale e tribuna centrale riservati ai tifosi amaranto. Polverizzati martedì anche i 600 ingressi di curva nord per i sostenitori ascolani. A questi numeri vanno aggiunti i 1.966 abbonati che portano il totale dei presenti a 6.750 spettatori. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Tutti vogliono andare a vedere Arezzo-Ascoli. I due club chiedono più biglietti Articoli correlati Arezzo-Ascoli, sale la febbre. Biglietti polverizzati in 3 minutiLetteralmente polverizzati in meno di 3 singoli minuti i 600 biglietti del settore ospiti messi a disposizione per il confronto di lunedì sera (avvio... Perché tutti vogliono andare allo show di Ann DemeulemeesterAll'ultimo show di Ann Demeulemeester davanti al Réfectoire des Cordeliers c’era una folla che raramente si vede per un brand che non gioca il gioco... Una selezione di notizie su Tutti vogliono andare a vedere Arezzo... Temi più discussi: L’Arezzo, la classifica, i gol segnati, i punti in trasferta. Perché è giusto avere fiducia; Arezzo-Ascoli, polverizzati in pochissimi minuti i biglietti per il Settore Ospiti; Fontana: Arezzo-Ascoli può cambiare tutto. Playoff? Ho visto uscire anche le big; Bra-Arezzo Sky o Now? Dove vederla in diretta tv o in streaming. Tutti vogliono andare a vedere Arezzo-Ascoli. I due club chiedono più bigliettiLunedì alle 20.30 al Comunale si gioca una partita decisiva per la promozione in B. Stadio già esaurito, al vaglio delle autorità l'ipotesi di concedere ulteriori tagliandi alle tifoserie ... today.it Arezzo-Ascoli, sale la febbre. Biglietti polverizzati in 3 minutiLetteralmente polverizzati in meno di 3 singoli minuti i 600 biglietti del settore ospiti messi a disposizione per il confronto di lunedì sera (avvio alle 20.30 con diretta su Rai Sport) che vedrà l’A ... ilrestodelcarlino.it Ascoli, febbre da big match: finiti i 600 biglietti per Arezzo. Anche il sindaco al lavoro per una dotazione extra - facebook.com facebook Il Trento la pareggia. Poker Arezzo e +5 su Ascoli. Pari a Perugia e Terni x.com