David Donatello 2026 trionfa ‘Le città di pianura’ | tutti i premi

Durante la cerimonia dei David di Donatello 2026, il film di Francesco Sossai, ‘Le città di pianura’, si è aggiudicato tutti i premi principali, lasciando pochi dubbi sulla sua vittoria. La serata è stata caratterizzata anche da proteste di alcuni partecipanti, che hanno attirato l’attenzione dei presenti. I riconoscimenti sono stati consegnati in un’atmosfera di festa e tensione, con i riflettori puntati sulla pellicola che ha dominato la scena.

‘Le città di pianura’ di Francesco Sossai sbanca i David di Donatello 2026. Con le proteste delle maestranze e dei lavoratori dello spettacolo all’esterno, le dichiarazioni di sostegno alla pace e alla causa della Palestina in sala, è andata in scena ieri a Cinecittà la 71a edizione dei Premi David di Donatello organizzata dall’Accademia del Cinema Italiano. Una serata fiume e finita a notte fonda, anche perché è iniziata tardissimo la diretta su Rai1 dopo ‘Affari tuoi’. “Un Paese che non difende i film da produrre è un Paese che smette di sognare e di sognarsi migliore”, ha esordito Flavio Insinna che ha condotto la serata con una splendida Bianca Balti.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - David Donatello 2026, trionfa ‘Le città di pianura’: tutti i premi Tutti i premi della 71esima edizione dei David di Donatello, trionfa 'Le città di pianura' Notizie correlate Ai David di Donatello 2026 trionfa Le città di pianura: piccolo film, grandi premi. Tutti i vincitoriIl film di Francesco Sossai è un road movie ambientato nella bassa veneta: due cinquantenni spiantati in cerca dell'ultimo bicchiere della serata,... David di Donatello 2026, trionfa “Le Città di Pianura”: tutti i vincitori della 71ª edizioneUna serata all’insegna del grande cinema italiano quella andata in onda in prima serata su Rai 1 con la 71ª edizione dei David di Donatello. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ai David di Donatello 2026 trionfa Le città di pianura: piccolo film, grandi premi. Tutti i vincitori; David di Donatello 2026, tutti i vincitori: trionfo totale per Le città di pianura di Francesco Sossai; Aurora Quattrocchi vince il David di Donatello 2026 e porta sul palco tutta la sua energia (e conquista tutti); Vincitori David di Donatello 2026, tutti i premi. David di Donatello 2026, trionfa Le città di pianura: otto premi per il film di SossaiDelusione per Paolo Sorrentino, rimasto senza riconoscimenti nonostante le quattordici candidature de La Grazia ... laprovinciadivarese.it David di Donatello 2026: tutti i vincitori della 71esima edizioneScopriamo tutti i vincitori dei David di Donatello 2026: miglior film, attori, regia e premi speciali della 71ª edizione del cinema italiano. alfemminile.com Sossai chi Ai David di Donatello vince l’outsider Francesco Sossai: 8 premi, su 16 candidature, per Le città di pianura, tra cui miglior film, regista e attore (Sergio Romano): «L’Italia ha bisogno di essere raccontata, di essere vista». A bocca asciutta La grazia - facebook.com facebook Arisa arriva sul red carpet dei David di Donatello 2026 #david71 #daviddidonatello x.com