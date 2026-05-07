David Donatello 2026 trionfa ‘Le città di pianura’ | tutti i premi

Da lapresse.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la cerimonia dei David di Donatello 2026, il film di Francesco Sossai, ‘Le città di pianura’, si è aggiudicato tutti i premi principali, lasciando pochi dubbi sulla sua vittoria. La serata è stata caratterizzata anche da proteste di alcuni partecipanti, che hanno attirato l’attenzione dei presenti. I riconoscimenti sono stati consegnati in un’atmosfera di festa e tensione, con i riflettori puntati sulla pellicola che ha dominato la scena.

‘Le città di pianura’ di Francesco Sossai sbanca i David di Donatello 2026. Con le proteste delle maestranze e dei lavoratori dello spettacolo all’esterno, le dichiarazioni di sostegno alla pace e alla causa della Palestina in sala, è andata in scena ieri a Cinecittà la 71a edizione dei Premi  David   di Donatello organizzata dall’Accademia del Cinema Italiano. Una serata fiume e finita a notte fonda, anche perché è iniziata tardissimo la diretta su Rai1 dopo ‘Affari tuoi’. “Un Paese che non difende i film da produrre è un Paese che smette di sognare e di sognarsi migliore”, ha esordito Flavio Insinna che ha condotto la serata con una splendida Bianca Balti.🔗 Leggi su Lapresse.it

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Tutti i premi della 71esima edizione dei David di Donatello, trionfa 'Le città di pianura'

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