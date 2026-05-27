CV gonfiati dall’IA | il 53% dei candidati inganna i selezionatori
Il 53% dei candidati utilizza l'intelligenza artificiale per gonfiare il proprio curriculum, creando profili non autentici. I recruiter devono identificare le differenze tra i profili reali e quelli generati artificialmente, ma non sempre è facile. Le aziende rischiano di assumere persone che mentono sulle competenze, con potenziali danni economici e di reputazione. La sfida resta nel distinguere tra esperienze genuine e informazioni false, soprattutto con strumenti di IA sempre più sofisticati.
? Domande chiave Come possono i recruiter distinguere un profilo reale da uno artificiale?. Quali sono i rischi economici per un'azienda che assume un falso?. Perché i dipendenti abbandonano le aziende nonostante le promesse dei dirigenti?. Come cambieranno i metodi di selezione per premiare la competenza reale?.? In Breve Il 36% dei recruiter non distingue profili umani da quelli generati da software.. Il 51% dei dipendenti cerca attivamente nuove opportunità lavorative per fuggire inefficienze.. Il rapporto globale Michael Page coinvolge 60.000 professionisti in 36 nazioni diverse.. Il campione italiano per l'analisi comprende 3.000 lavoratori intervistati. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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