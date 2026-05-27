CV gonfiati dall’IA | il 53% dei candidati inganna i selezionatori

Notizia in breve

Il 53% dei candidati utilizza l'intelligenza artificiale per gonfiare il proprio curriculum, creando profili non autentici. I recruiter devono identificare le differenze tra i profili reali e quelli generati artificialmente, ma non sempre è facile. Le aziende rischiano di assumere persone che mentono sulle competenze, con potenziali danni economici e di reputazione. La sfida resta nel distinguere tra esperienze genuine e informazioni false, soprattutto con strumenti di IA sempre più sofisticati.