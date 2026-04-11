Mercedes-AMG ha svelato il nuovo modello GLE 53, con un aggiornamento che comprende un design rivisto e miglioramenti tecnologici. La versione mantiene lo stile dei modelli precedenti, ma presenta dettagli estetici rinnovati. Sotto il cofano, il motore da 585 cavalli garantisce prestazioni elevate, e l’offerta comprende sia la versione SUV che quella Coupé. La presentazione ufficiale ha annunciato anche alcune novità tecniche, senza specificare i dettagli.

Mercedes-AMG ha presentato l’aggiornamento della gamma GLE 53, introducendo modifiche estetiche e un potenziamento tecnologico che riguarda sia le versioni SUV che quelle Coupé. Il rinnovamento tocca il cuore prestazionale del modello con un motore a sei cilindri in linea da 3 litri, capace di erogare una potenza complessiva di 585 cavalli grazie all’integrazione del turbocompressore a gas di scarico. Estetica e nuove soluzioni tecniche per il DNA sportivo. Il restyling visivo si concentra sul frontale, dove la calandra è stata ridisegnata secondo i canoni AMG, accompagnata da prese d’aria dal profilo più marcato e da una firma luminosa a LED che definisce l’identità del veicolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuova Mercedes-AMG GLE 53: ruggito da 585 CV e design rinnovato

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