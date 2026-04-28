Negli Stati Uniti, è stato rilevato che circa il 42% dei saggi universitari contiene elementi prodotti dall’intelligenza artificiale. Questa percentuale indica un uso diffuso di strumenti automatizzati tra gli studenti, sollevando questioni legate all’autenticità dei lavori accademici. Le autorità accademiche stanno monitorando la situazione e valutando eventuali misure per garantire la trasparenza e l’integrità delle verifiche scolastiche.

? Cosa sapere Il 42% dei saggi universitari negli Stati Uniti presenta tracce di intelligenza artificiale.. La Duke University smette di valutare i testi per garantire l'autenticità dei candidati.. Il 42% dei saggi analizzati tramite strumenti di rilevamento tecnologico presenta tracce riconducibili all’intelligenza artificiale, segnando una svolta drastica per il sistema di ammissioni universitarie negli Stati Uniti. La gestione delle domande di iscrizione sta subendo una mutazione profonda. Se un tempo i saggi personali rappresentavano il pilastro fondamentale per mostrare la voce e la personalità degli studenti, oggi la loro centralità è messa in discussione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - USA, crisi dei saggi universitari: il 42% dei testi è scritto dall’IA

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