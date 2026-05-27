Cus protagonista ai nazionali Stile libero Fornasiero d’argento

I campionati italiani universitari sono iniziati lo scorso fine settimana, con la partecipazione di atleti di diverse università. Nel settore dello stile libero, il nuotatore ha conquistato la medaglia d’argento. La competizione si svolge presso una struttura dedicata, con numerosi atleti in gara nelle varie discipline. Le gare proseguono con altre categorie e specialità, coinvolgendo studenti provenienti da tutta Italia. I risultati ufficiali sono stati pubblicati sul sito dell’organizzazione.

Sono iniziati lo scorso fine settimana i campionati italiani universitari, quest’anno ospitati a Novara: il meglio dello sport universitario italiano si ritrova in Piemonte per un appuntamento sportivo e sociale, e tra le squadre più attese c’è sicuramente quella del Cus Modena Reggio Emilia, che come ogni anno si presenta al via con formazione nutrita ed ambiziosa. I risultati per i portacolori della Università Modena-Reggio Emilia sono arrivati fin dalle prime giornate di gara dedicate a Lotta e Tennis Tavolo, con Giovanni Fornasiero (120 Kg, in foto), capace di conquistare una splendida medaglia d’argento nello Stile Libero e un ottimo 5° posto nella Greco Romana, dove Giorgio Lorenzo Cipolli (80 Kg) è quinto, mentre in campo femminile, ottima prestazione per Annette Sanchez (60 Kg), 4^ nello Stile Libero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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