Cus Foggia Basket Saverio Padalino eletto nel Consiglio Regionale Fip | è il più votato in Puglia

Notizia in breve

Saverio Padalino è stato eletto nel Consiglio Regionale della FIP, ottenendo il maggior numero di voti in Puglia. La sua elezione rappresenta un risultato significativo per il basket locale e per lo sport nella regione. La notizia riguarda direttamente il movimento cestistico di Foggia e la sua rappresentanza a livello regionale. La sua candidatura ha ricevuto il consenso di un’ampia fetta di elettori, consolidando il suo ruolo all’interno del sistema sportivo pugliese.