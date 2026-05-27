Cus Foggia Basket Saverio Padalino eletto nel Consiglio Regionale Fip | è il più votato in Puglia
Saverio Padalino è stato eletto nel Consiglio Regionale della FIP, ottenendo il maggior numero di voti in Puglia. La sua elezione rappresenta un risultato significativo per il basket locale e per lo sport nella regione. La notizia riguarda direttamente il movimento cestistico di Foggia e la sua rappresentanza a livello regionale. La sua candidatura ha ricevuto il consenso di un’ampia fetta di elettori, consolidando il suo ruolo all’interno del sistema sportivo pugliese.
Una notizia straordinaria per il movimento cestistico cussino e per tutto lo sport foggiano e pugliese. Francesco Saverio Padalino, team manager del Cus Foggia Basket, è stato eletto membro del nuovo Consiglio Regionale della Fip Puglia (Federazione Italiana Pallacanestro). Un traguardo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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