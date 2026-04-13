Basket a Castelfranco il CUS Pisa trova vittoria e permanenza in Divisione Regionale 1

Il 13 aprile 2026, il CUS Pisa ha ottenuto una vittoria che garantisce la permanenza in Divisione Regionale 1. La squadra ha concluso la stagione con successo, assicurandosi il risultato con una giornata di anticipo. La partita si è svolta a Castelfranco, dove i giocatori hanno conquistato i punti necessari per evitare i playout e mantenere il loro posto nel campionato regionale.

Pisa, 13 aprile 2026 – Vittoria e salvezza, con una giornata di anticipo, per il Cosmocare CUS Pisa, che a Castelfranco trova il nono successo del girone di ritorno e di coach Luca Martini, nel derby di bassa classifica con i Frogs, in occasione della penultima giornata del campionato di Divisione Regionale 1. La preventivata sconfitta di Vela Viareggio sul campo della capolista GEA Grosseto mette così al sicuro gli universitari, che hanno superato con merito i padroni di casa al termine di un match non bello, costellato di errori da ambo le parti, come spesso si addice ad una gara decisiva di fine stagione.. LA CRONACA – Sceso in campo con...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, a Castelfranco il CUS Pisa trova vittoria e permanenza in Divisione Regionale 1 Basket il CUS Pisa gioca a Castelfranco, in un derby-salvezza per la permanenza in DR1Pisa, 9 aprile 2026 – La vittoria convincente sulla quotata Valdicornia, dopo una serie negativa di due sconfitte consecutive, con Monsummano e Sky... Basket, il CUS Pisa supera Valdicornia e fa un altro passo verso la permanenza in DR1Pisa, 30 marzo 2026 – Torna al successo il Cosmocare CUS Pisa, che supera nettamente la terza della classe, Studio Arcadia Valdicornia, mantenendosi...