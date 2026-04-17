Basket | l' avvocato brindisino Marco Stasi punta alla presidenza della Fip Puglia

Un avvocato di Brindisi ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alla presidenza del Comitato regionale della Federazione italiana pallacanestro in Puglia. In una lettera, ha comunicato la decisione di concorrere alla guida dell'organismo regionale, senza fornire ulteriori dettagli sul programma o sulle motivazioni. La candidatura arriva in un momento di attenzione per il settore, con l’obiettivo di rappresentare e promuovere lo sviluppo del basket nella regione.

Di seguito la lettera con cui l'avvocato brindisino Marco Stasi annuncia la sua candidatura alla presidenza del Comitato regionale della Fip (Federazione italiana pallacanestro) PugliaHo deciso di candidarmi alla presidenza del Comitato Regionale Fip Puglia, con il cuore di chi ha calpestato per.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Junior Nba Fip Schools Calabria, la gioia della FIP per l’evento di sabatoReggio Calabria è stata teatro di una vibrante manifestazione sportiva che ha visto oltre mille giovani atleti e appassionati riunirsi al... Myanmar, il capo della giunta si dimette: Min Aung Hlaing punta alla presidenzaMin Aung Hlaing, il capo della giunta militare del Myanmar, si è ufficialmente dimesso da Capo delle Forze Armate. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Basket: l'avvocato brindisino Marco Stasi punta alla presidenza della Fip Puglia; Marco Stasi, un brindisino candidato alla presidenza della FIP Puglia. L’avvocato di Marco Poggi ha chiesto che Alberto Stasi fosse allontanato dall’aula: Il giudice l’ha impeditoAlberto Stasi, unico condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, si è presentato oggi in Tribunale a Pavia nell’udienza sull’incidente probatorio. Uno dei due avvocati ... fanpage.it