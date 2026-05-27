Curiosità Gianni apre anche sul lungomare Marconi | amanti del gelato in estasi

Da salernotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ha aperto i battenti anche sul lungomare Marconi, la Gelateria "Gianni", nei pressi della nuova spiaggia. Il punto di riferimento per i golosi che già delizia salernitani e turisti sul Corso Vittorio Emanuele, dunque, ora diventa operativo anche a Torrione. Tanta curiosità. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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