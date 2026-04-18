Curiosità sul lungomare di Pastena | De Luca arriva al bar l' Isoletta

Nel quartiere di Pastena, lungo il Lungomare Colombo, si è svolto un evento nel pomeriggio di oggi che ha coinvolto figure politiche. Un rappresentante di spicco è stato visto arrivare al bar

Nel quartiere di Pastena, affacciato sul Lungomare Colombo e da sempre punto di ritrovo per giovani e famiglie, il pomeriggio di oggi ha assunto un tono decisamente politico. Presso il frequentato bar “Isoletta”, noto per essere uno dei luoghi più vivaci della zona orientale, si è registrata la.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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