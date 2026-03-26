E' stato inaugurato il 25 marzo, "Stracotto", il locale di via Velia a due passi dal lungomare, tanto atteso dai buongustai. Sarà dunque possibile degustare dei panini fragranti con carne di qualità cotta lentamente per ore. Stracotto nasce dall’idea di portare in città un panino preparato con la stessa cura di un piatto di cucina. "Le nostre ricette si basano su una cottura lenta, che valorizza carni selezionate con attenzione dopo mesi di ricerca e assaggi. Ogni ingrediente è scelto per qualità e autenticità, senza compromessi. - si legge sul sito del locale- Il primo punto vendita apre nel cuore di Salerno: un luogo dove tradizione e modernità si incontrano in un panino che racconta una storia semplice e buona". 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Curiosità: apre i battenti "Stracotto", a due passi dal lungomare

Articoli correlati

Leggi anche: Valanga sul Grignone: le immagini dal fronte a due passi dal Rifugio Brioschi

Sinner a due passi dal drammaFili d'erba Il campione sudtirolese soffre il caldo e va sotto contro lo sconosciuto Spizzirri.

Aggiornamenti e notizie su Curiosità apre i battenti Stracotto a...

Temi più discussi: Da migranti a imprenditori nella propria terra: in Gambia apre i battenti Beteyà Guinar; San Giuseppe apre i battenti, RLV ve lo racconta dall’interno della fiera!; Mirabilandia apre i battenti il 2 aprile. Il parco presenta molte novità; La nuova piscina è pronta ad aprire i battenti, darà lavoro a 40 persone. Al via attività e corsi.

Curiosità: apre i battenti Stracotto, a due passi dal lungomareE' stato inaugurato il 25 marzo, Stracotto, il locale di via Velia a due passi dal lungomare, tanto atteso dai buongustai. Sarà dunque possibile degustare dei panini fragranti con carne di qualità ... salernotoday.it

Apre i battenti I Bagni di San Giuliano ai tempi di Pietro LeopoldoIn occasione della Festa della Toscana, domenica 30 novembre alle 11 si inaugurata al Teatrino dei Granduchi dei Bagni di Pisa-Terme di San Giuliano (ingresso da Via Niccolini) la mostra documentaria ... lanazione.it

"Per curiosità, sono andato a vedere come va il nuovissimo reattore EPR di Flamaville in Francia. Quello che era stato annunciato nel 2004, nel paese leader del nucleareh! Quello che si avvantaggiava di una costruzione in un sito che già ospitava due reattori - facebook.com facebook

Un libro tra curiosità e ricerche #corrierechieri #edicola #digitale x.com