L'ambulanza arriva in ritardo e la paziente muore a Bari Ai familiari 235mila euro di risarcimento | Poteva salvarsi

Un’ambulanza intervenuta con un ritardo significativo ha causato la morte di una donna a Bari. La centrale del 118 è stata condannata a pagare 235 mila euro di risarcimento ai familiari, poiché si è ritenuto che l’errore nell’invio dei soccorsi abbia impedito alla paziente di ricevere le cure necessarie in tempo. La decisione si basa su un procedimento legale che ha valutato la responsabilità della struttura sanitaria.

Bari, soccorsi tardivi del 118, ASL condannata a risarcire i familiari della donna: "L’errore della centrale 118 ha privato la paziente della possibilità di essere curata e salvarsi".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate L’ambulanza non arriva e la madre muore in auto, interviene il sindaco: “Bisognava inviare l’elicottero”Per la morte della madre 76enne, anche la figlia che ha optato per il trasporto in auto è stata indagata. Morti sospette in ambulanza, i familiari dell’ultima vittima: “Mamma era sempre stata bene, vogliamo la verità”I familiari di Deanna, l'ultima vittima morta a bordo dell'ambulanza che trasportava gli anziani dall'ospedale a Forlì alla casa di cura, hanno... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ambulanza in ritardo di un'ora, l'Asl Bari condannata a risarcire: Negate le cure alla paziente; Di corsa tra aereo e ambulanza con l’équipe dei record che resuscita i cuori; Incidente sulla Statale 16 a Bari, schianto tra due vetture. Traffico in tilt e code chilometriche; Anziani morti in ambulanza, arrestato a Forlì l'autista Luca Spada: salgono a sei i decessi sospetti. L’ambulanza arriva in ritardo e la paziente muore a Bari. Ai familiari 235mila euro di risarcimento: Poteva salvarsiBari, soccorsi tardivi del 118, ASL condannata a risarcire i familiari della donna: L’errore della centrale 118 ha privato la paziente della possibilità ... fanpage.it Ambulanza in ritardo di un'ora, l'Asl Bari condannata a risarcire: «Negate le cure alla paziente»La donna si è sentita male per strada a Noci, il medico è arrivato quando non c'era più niente da fare. Il giudice: errore della centrale 118, ai familiari raccontate bugie ... lagazzettadelmezzogiorno.it Bari, il Municipio 2 tra caos parcheggi e traffico bloccato per ore: la rabbia del comitato «No Brt» x.com Un giovane di 22 anni ferito a una gamba da colpi di pistola a Bari, non è in pericolo di vita - facebook.com facebook