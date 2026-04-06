Il paziente oncologico viaggia in Puglia durante l’intervento a Torino operato da sveglio 76enne con insufficienza respiratoria

Un paziente oncologico di 76 anni, affetto da insufficienza respiratoria, è stato trasferito in Puglia durante un intervento chirurgico a Torino, dove è stato sottoposto a un’operazione eseguita in anestesia locale. L’intervento si è svolto senza complicazioni, mentre il paziente era cosciente. La procedura ha richiesto un approccio innovativo, con attenzione particolare alle condizioni respiratorie del paziente durante tutto il procedimento.

Operare un paziente oncologico “da sveglio” non è solo una sfida tecnica: è un cambio di paradigma. Alle Ospedale Molinette, un uomo di 76 anni affetto da una neoplasia sanguinante del colon destro – e considerato inoperabile altrove per una grave insufficienza respiratoria – è stato sottoposto con successo a un intervento complesso senza ricorrere all’anestesia generale. Il caso rappresenta un esempio avanzato di integrazione tra chirurgia, anestesia loco-regionale e ipnosi clinica, aprendo nuove prospettive per i pazienti fragili esclusi dai protocolli standard. Perché non si poteva usare l’anestesia generale. Nel paziente, il principale fattore di rischio era rappresentato dalla compromissione respiratoria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il paziente oncologico “viaggia” in Puglia durante l’intervento a Torino, operato da sveglio 76enne con insufficienza respiratoria Paziente sveglio mentre gli asportano il tumore al colon: con l’ipnosi clinica "viaggia" in PugliaRitenuto inoperabile altrove, un 76esimo della provincia di Lecce è stato salvato alle Molinette di Torino grazie a una tecnica rivoluzionaria che... Paziente canta Vasco durante un intervento chirurgico oncologicoTempo di lettura: 2 minutiCanta la canzone di Vasco Rossi, “Una vita spericolata”, mentre viene sottoposta a un delicato intervento chirurgico... Paziente sveglio mentre gli asportano il tumore al colon: con l’ipnosi clinica viaggia in PugliaRitenuto inoperabile altrove, un 76esimo della provincia di Lecce è stato salvato alle Molinette di Torino grazie a una tecnica rivoluzionaria che unisce chirurgia e ipnosi ... torinotoday.it Operato da sveglio e ipnotizzato, paziente 76enne torna nelle campagne della sua Puglia durante l’interventoChirurgia oncologica awake all’ospedale Molinette di Torino. Era stato giudicato inoperabile altrove: intervento riuscito e recupero post-operatorio definito eccezionale ... lagazzettadelmezzogiorno.it