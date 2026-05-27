Cuba chiama l’Onu contro gli Usa L’Avana teme l’attacco e denuncia il blocco

Notizia in breve

Il governo cubano ha richiesto l’intervento delle Nazioni Unite, denunciando una possibile minaccia di aggressione militare degli Stati Uniti. L’Avana teme un attacco e ha accusato Washington di mantenere un blocco economico e politico. La richiesta arriva dopo tensioni crescenti tra le due parti, con Cuba che si dice preoccupata per le intenzioni di intervento. Le autorità cubane hanno chiesto un intervento internazionale per evitare escalation.