Cuba chiama l’Onu contro gli Usa L’Avana teme l’attacco e denuncia il blocco
Il governo cubano ha richiesto l’intervento delle Nazioni Unite, denunciando una possibile minaccia di aggressione militare degli Stati Uniti. L’Avana teme un attacco e ha accusato Washington di mantenere un blocco economico e politico. La richiesta arriva dopo tensioni crescenti tra le due parti, con Cuba che si dice preoccupata per le intenzioni di intervento. Le autorità cubane hanno chiesto un intervento internazionale per evitare escalation.
Il governo di Cuba ha chiesto l’intervento delle Nazioni Unite per fermare quella che considera una possibile aggressione militare degli Stati Uniti contro l’isola. L’allarme è stato portato a New York dal ministro degli Esteri Bruno Rodriguez, durante un incontro con il segretario generale dell’ Onu, Antonio Guterres, a margine di una riunione del Consiglio di sicurezza dedicata alla tutela del diritto internazionale e del sistema multilaterale. L’Avana denuncia il rischio di un “bagno di sangue” e collega la tensione militare al peggioramento della crisi umanitaria provocata, secondo il governo cubano, dal rafforzamento delle sanzioni americane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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