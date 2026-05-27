Cuba attacca Rubio Rodriguez | Non sa nulla dell’isola

A Cuba il ministro degli Esteri ha risposto alle dichiarazioni del segretario di Stato americano, che aveva definito l’isola “una minaccia alla sicurezza nazionale”. Il ministro ha affermato che Rubio “non conosce nulla dell’isola” e ha criticato le sue affermazioni. La disputa tra i due paesi si è intensificata dopo le dichiarazioni di Rubio, senza ulteriori dettagli sui contenuti delle risposte ufficiali di Cuba.

A Cuba il ministro degli Esteri risponde al segretario di Stato americano Marco Rubio secondo cui l’isola rappresenterebbe “una minaccia diretta alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Cuba attacca Rubio. Rodriguez: Non sa nulla dellisola

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