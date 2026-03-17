Cuba la dissidente Kenia Rodriguez | Sull’isola collasso totale Trump? Una speranza

La dissidente cubana Kenia Rodriguez ha dichiarato che sull’isola si sta verificando un collasso totale, con gravi problemi nel settore energetico e un peggioramento della crisi economica. La situazione sociale si fa sempre più difficile, mentre alcuni vedono in Trump una possibile speranza per il futuro. La regione si trova in una fase complessa, caratterizzata da tensioni e difficoltà crescenti.