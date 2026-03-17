Cuba la dissidente Kenia Rodriguez | Sull’isola collasso totale Trump? Una speranza
La dissidente cubana Kenia Rodriguez ha dichiarato che sull’isola si sta verificando un collasso totale, con gravi problemi nel settore energetico e un peggioramento della crisi economica. La situazione sociale si fa sempre più difficile, mentre alcuni vedono in Trump una possibile speranza per il futuro. La regione si trova in una fase complessa, caratterizzata da tensioni e difficoltà crescenti.
(Adnkronos) – Cuba attraversa una delle fasi più critiche della sua storia recente, tra crisi energetica, collasso economico e crescente tensione sociale. Secondo la dissidente cubana residente in Italia Kenia Rodríguez, attivista del Movimento Las Guerreras e dell’Associazione 17 dicembre, il Paese è ormai oltre il punto di rottura, mentre all’interno cresce un’opposizione sempre meno. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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