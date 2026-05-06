Sanzioni uranio controlli Onu | cosa prevedono i 14 punti del memorandum d’intesa per chiudere la guerra Usa-Iran

Un nuovo memorandum d’intesa prevede una serie di misure riguardanti sanzioni, il controllo dell’uranio e la gestione dello Stretto di Hormuz, con l’obiettivo di ridurre le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran. Il documento include anche impegni riguardanti i controlli Onu e rappresenta una proposta per avviare negoziati più approfonditi sul programma nucleare. I 14 punti costituiscono un passo verso la riduzione delle ostilità tra le parti coinvolte.

Sanzioni, uranio, Stretto di Hormuz e controlli Onu. Sono alcuni dei passaggi fondamentali contenuti nel memorandum d’intesa per mettere fino alla guerra con l’Iran e gettare una base per negoziati più approfonditi sul nucleare. Il documento di un unica pagina per 14 punti è stato rivelato da Axios, ed è frutto, secondo la testata, del lavoro degli inviati Usa Steve Witkoff e Jared Kushner insieme a interlocutori iraniani. “Gli Stati Uniti – scrive Axios – si aspettano risposte dall’Iran su diversi punti chiave nelle prossime 48 ore. Non è stato ancora raggiunto alcun accordo, ma le fonti affermano che questa è la situazione più vicina a un’intesa tra le parti dall’inizio della guerra”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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