Crystal Palace e Rayo Vallecano si sfidano nella finale della Conference League 2026 a Lipsia. Le due squadre hanno confermato le formazioni, senza cambiamenti rispetto alle ultime partite. La partita si gioca in un grande stadio, davanti a un pubblico numeroso. Entrambe le squadre sono pronte a scendere in campo per conquistare il trofeo.

La storia chiama a Lipsia mentre Crystal Palace e Rayo Vallecano si affrontano nella finale della Conference League 2026. Mentre la forma degli Eagles in Premier League è scemata verso la fine della stagione finendo 15°, gli uomini di Oliver Glasner hanno salvato le loro migliori prestazioni per il continente. A ostacolarli c’è il Rayo Vallecano, molto motivato, guidato da Iñigo Pérez. Proprio come Palace, Los Franjirrojos hanno fatto affidamento su una base di fan ferocemente appassionata e su un’identità di gioco intensa e combattiva per colpire ben al di sopra del loro peso sulla scena europea. Prima di questa stagione, il miglior risultato del Rayo in Europa era stato un quarto di finale della Coppa UEFA del 2001. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Crystal Palace-Rayo Vallecano: squadre confermate per la finale di Conference League

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Crystal Palace-Rayo Vallecano: pronostico | Finale Conference League

Notizie e thread social correlati

Crystal Palace-Rayo Vallecano la finale di Conference LeagueIl match tra Crystal Palace e Rayo Vallecano si giocherà per la finale della Conference League 2025-2026.

Conference League, Crystal Palace-Rayo Vallecano: finale in diretta su Sky e NOWLa finale di UEFA Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano si giocherà mercoledì 27 maggio al Leipzig Stadium.

Temi più discussi: Anteprima finale di Conference League, Crystal Palace - Rayo Vallecano: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatori; Crystal Palace-Rayo Vallecano, le probabili formazioni della finale di Conference League; Pronostico Crystal Palace-Rayo Vallecano quote finale Conference; Dove vedere la finale di Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano.

Crystal Palace-Rayo Vallecano LIVE: formazioni ufficiali #SkySport #PalaceRayo #UECL #SkyUECL x.com

HENDERSON, GLASNER, PINO: NON LO INCONTREREI MAI! Crystal Palace v Rayo Vallecano reddit

Formazioni Crystal Palace - Rayo VallecanoConference League 2025/2026, Finale. Le ultime notizie sulla partita Crystal Palace-Rayo Vallecano: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

Crystal Palace-Rayo Vallecano diretta Conference League: segui la finale di oggi LIVEA Lipsia Glasner sfida Iñigo Pérez in occasione dell'ultimo atto della competizione UEFA: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it