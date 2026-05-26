Conference League Crystal Palace-Rayo Vallecano | finale in diretta su Sky e NOW

La finale di UEFA Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano si giocherà mercoledì 27 maggio al Leipzig Stadium. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky e NOW.

Mercoledì 27 maggio il Leipzig Stadium ospita la finale di UEFA Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. Diretta esclusiva su Sky e NOW con ampio pre e post partita, mentre on demand sarà disponibile anche lo speciale “Il sogno del Rayo”. La Finale UEFA Conference League è pronta a chiudere la stagione europea con la sfida tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. L’atto conclusivo della competizione si giocherà mercoledì 27 maggio al Leipzig Stadium con calcio d’inizio fissato alle 21. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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