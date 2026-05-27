Crystal Palace-Rayo Vallecano | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Alle 21:00 di mercoledì 27 maggio si gioca la finale di Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. La partita si disputerà in un impianto ancora non specificato e sarà trasmessa in diretta tv e streaming. Entrambe le squadre scenderanno in campo per conquistare il trofeo dell’ultima fase della competizione europea. Nessun dettaglio sulle formazioni è stato ancora comunicato.

(Adnkronos) – È il giorno della finale di Conference League. Oggi, mercoledì 27 maggio, il Crystal Palace sfida il Rayo Vallecano – in diretta tv e streaming – nell'ultimo atto della terza competizione europea. Gli inglesi arrivano all'appuntamento dopo aver battuto gli ucraini dello Shakthar Donetsk in semifinale, mentre gli spagnoli hanno superato i francesi. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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