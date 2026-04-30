Diretta gol Conference League LIVE | Crystal Palace avanti contro lo Shakhtar 0-0 Rayo Vallecano Strasburgo

Le partite delle semifinali d’andata di Conference League sono in corso, con il Crystal Palace che è in vantaggio contro lo Shakhtar, mentre il punteggio tra Rayo Vallecano e Strasburgo è ancora fermo sullo 0-0. Seguiremo gli aggiornamenti in tempo reale su tutte le sfide valide per questa fase della competizione europea, con le formazioni che si affrontano sui campi in queste ore.

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