Diretta gol Conference League LIVE | Crystal Palace espugna il campo dello Shakhtar 0-0 Rayo Vallecano Strasburgo

Nella serata si sono svolte le partite di andata delle semifinali di Conference League, con alcune sfide ancora in corso e altre concluse. Il Crystal Palace ha ottenuto una vittoria in trasferta contro lo Shakhtar, mentre il Rayo Vallecano e lo Strasburgo hanno pareggiato senza reti. Le gare proseguono con aggiornamenti in tempo reale, offrendo un quadro completo delle prime fasi di questa fase della competizione europea.

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