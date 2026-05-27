Il Crystal Palace ha vinto il suo primo trofeo internazionale, la finale di Conference League, battendo 1-0 il Rayo Vallecano. La partita si è svolta a Lipsia, in Germania. La vittoria rappresenta il primo successo in una competizione europea per il club.

LIPSIA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il Crystal Palace conquista il primo trofeo internazionale della propria storia, superando 1-0 il Rayo Vallecano nella finalissima di Conference League. E' una rete di Mateta in avvio di ripresa a decidere il match in favore delle Eagles. La prima occasione arriva al 25? ed è per gli spagnoli. Riad buca un intervento di testa in difesa e Alemao, alle sue spalle, calcia al volo con il mancino ma la palla termina fuori. Al 35? il gioco viene interrotto per circa tre minuti, in seguito a un intervento medico sugli spalti. Poco dopo, Unai Lopez ci prova con un piatto destro di precisione dal limite che esce non di molto alla sinistra di Henderson. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Crystal Palace nella storia: battuto il Rayo, è trionfo in Conference League

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