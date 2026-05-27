Crollo dei vaccini per morbillo rosolia e Papillomavirus | ecco come l’Asp tenterà di salvare l’immunità di gregge

L'Asp sta cercando strategie per mantenere l’immunità di gregge a causa del calo di vaccinazioni contro morbillo, rosolia, parotite e Papillomavirus. I dati mostrano una diminuzione significativa delle dosi somministrate, con una percezione di rischio che sembra essere diminuita tra la popolazione. La riduzione delle vaccinazioni rischia di compromettere la copertura necessaria per prevenire la diffusione di queste malattie.

Non ci si vaccina più. Quasi come se morbillo, rosolia, parotite - o addirittura il Papilloma virus - non esistessero più. Le fake news del web e il clima di sospetti, nonché una percezione del rischio decisamente sbiadita, dopo l'emergenza da Covid-19, hanno “contagiato” anche chi un tempo non. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Vaccino HPV: effetti collaterali veri (senza allarmismi)

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PAURA DI PERDERE PROFITTI?? lui che non ha vaccinato i figli e all'inizio neanche la gente Pfizer.. lui ha che solo la religione del profitto e dei vaccini... Il CEO di Pfizer, Albert Bourla, ha un crollo emotivo al WEF a causa del numero crescente di persone ch x.com