Prevenzione virus l' Ausl Romagna accelera su Papillomavirus e richiami anti-morbillo per gli adulti | partiti migliaia di sms

L’Ausl Romagna ha avviato da alcuni giorni una campagna di prevenzione rivolta ai giovani adulti, concentrandosi sulla somministrazione di richiami vaccinali contro il morbillo e sulla prevenzione del Papillomavirus (Hpv). Sono stati inviati in modo massiccio migliaia di SMS per informare e invitare le persone a partecipare alle iniziative vaccinali. L’obiettivo è incrementare le coperture immunitarie tra gli adulti e ridurre i rischi di diffusione di queste malattie.

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