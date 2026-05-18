Prevenzione virus l' Ausl Romagna accelera su Papillomavirus e richiami anti-morbillo per gli adulti | partiti migliaia di sms
L’Ausl Romagna ha avviato da alcuni giorni una campagna di prevenzione rivolta ai giovani adulti, concentrandosi sulla somministrazione di richiami vaccinali contro il morbillo e sulla prevenzione del Papillomavirus (Hpv). Sono stati inviati in modo massiccio migliaia di SMS per informare e invitare le persone a partecipare alle iniziative vaccinali. L’obiettivo è incrementare le coperture immunitarie tra gli adulti e ridurre i rischi di diffusione di queste malattie.
L’Ausl Romagna ha dato il via in questi giorni a un’importante operazione di prevenzione, la protezione dei giovani adulti dal Papillomavirus (Hpv) e il contrasto al ritorno del morbillo nella popolazione adulta. Attraverso canali digitali diretti, come gli sms e le notifiche sul Fascicolo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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