Negli ultimi mesi, in Europa si è registrato un aumento significativo dei casi di morbillo, con i contagi che sono diventati cinque volte di più rispetto all’anno precedente. In Italia, il numero di positivi si colloca al secondo posto tra i paesi europei, con alcune regioni che hanno visto una diminuzione sostanziale delle vaccinazioni contro la malattia. Questo trend preoccupa le autorità sanitarie, che monitorano attentamente la situazione.

? Cosa scoprirai Perché i contagi in Italia sono al secondo posto in Europa?. Quali regioni italiane hanno registrato il calo più drastico delle vaccinazioni?. Come influisce la mancata seconda dose sulla diffusione del virus?. Perché la copertura vaccinale in alcune zone è scesa sotto la soglia?.? In Breve Romania registra 30.692 contagi con copertura vaccinale a 24 mesi al 62%. Italia registra 1.057 casi con copertura seconda dose all'84,45% per i nati 2017. Lazio registra calo vaccinazioni del 13,5% mentre la Campania perde 7,1 punti. Ungheria raggiunge protezione capillare con copertura vaccinale al 99% dei bambini. I casi di morbillo in Europa sono quintuplicati tra il 2020 e il 2024, con la Romania che registra oltre 30.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Morbillo in Europa: i contagi quintuplicati, allarme per i vaccini

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