Crisi idrica a Favara acqua ridotta di oltre il 40% | il sindaco chiama in causa la Regione

A Favara la fornitura di acqua è stata ridotta di oltre il 40% negli ultimi giorni, anche se gli invasi risultano pieni. Il sindaco ha chiesto chiarimenti alla Regione sulla diminuzione delle forniture, nonostante la disponibilità di riserve idriche. La riduzione riguarda diverse zone della città, creando disagi tra i residenti. La situazione ha portato a richieste di intervento da parte delle autorità locali.

Nuova emergenza idrica a Favara dove, nonostante gli invasi pieni, la fornitura d’acqua sarebbe stata drasticamente ridotta negli ultimi giorni. A denunciare la situazione è il sindaco Antonio Palumbo che, attraverso un messaggio pubblicato sui social, ha chiesto l’intervento diretto della. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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