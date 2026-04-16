Crisi idrica il punto su dighe e invasi | L’acqua c’è ma è il momento di sistemare le condotte

Durante una recente seduta della commissione regionale, i consiglieri di Fratelli d’Italia hanno evidenziato che, pur disponendo di riserve d’acqua, è necessario intervenire sulla rete di condotte per migliorare la distribuzione. Il vicepresidente della Commissione Agricoltura e un’altra consigliera hanno ribadito che il problema non riguarda la mancanza di risorse idriche, ma l’efficienza delle infrastrutture esistenti. Nessuna menzione è stata fatta riguardo a nuovi interventi o a criticità specifiche delle dighe e degli invasi.

“L’acqua c’è, ma è il momento di operare per riuscire a sistemare strutturalmente le condotte". È quanto sostengono il vicepresidente della Commissione Agricoltura, Nicola Gatta, e la vice capogruppo, Tonia Spina, consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, a margine della seduta della.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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