Il docufilm Acqua in bocca racconta la crisi idrica palestinese nella sala Astràgali di Lecce

Lunedì 13 aprile alle 19, nella sala Astràgali di Lecce, si svolgerà la proiezione del docufilm “Acqua in bocca”. Il film tratta della crisi idrica in Palestina e sarà presentato dall’associazione Amnesty International di Lecce in collaborazione con Astràgali Teatro. L’evento mira a portare l’attenzione sul tema dell’approvvigionamento idrico in quella regione.

I temi di grande attualità tornano protagonisti nella Sala Astràgali di Lecce, dove lunedì 13 aprile, alle 19, si tiene la presentazione di “Acqua in bocca”, promossa da Amnesty International di Lecce in collaborazione con Astràgali Teatro. L’incontro prevede la proiezione del docufilm realizzato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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