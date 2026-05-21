Hamilton ha dichiarato di non avere intenzione di ritirarsi, nonostante siano molti a desiderarlo, e ha elogiato il simulatore della Ferrari come straordinario. Durante il Gran Premio di Montreal, l'inglese ha confermato di essere legato al suo contratto e ha affermato di amare ancora molto il suo lavoro, aggiungendo che sarà presente in pista ancora per diverso tempo. Le sue parole sono state riportate in un'intervista fatta prima della gara.

E’ un Lewis Hamilton piuttosto pimpante quello che ha risposto alle prime domande dei cronisti nel giovedì di Montreal. Il sette volte iridato della Ferrari ha chiarito che ha un contratto con la Ferrari, che in tanti stanno cercando di farlo ritirare ma che si vede programmare i suoi prossimi 5 anni. Perché “il ritiro non è nemmeno lontanamente nei miei pensieri”. Poi ha speso diverse parole in favore del simulatore della Ferrari (“Davvero straordinario”) per rispondere alle polemiche seguite alle sue parole con cui ha ammesso di preferire al momento una preparazione non esclusivamente legata alle simulazioni. E infine ha ammesso che il... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Hamilton: "Ritirarmi? Tanti lo vogliono, ma non ci penso proprio. Simulatore Ferrari straordinario"

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